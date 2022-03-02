Valve выпускает исправление дрейфа джойстика Steam Deck

После выпуска Steam Deck, на прошлой неделе различные пользователи сообщали о проблемах с дрейфом джойстика, но по словам Valve, эта проблема теперь исправлена. Ранние пользователи сообщали о проблемах с дрейфом правого джойстика портативной платформы — проблема часто наблюдается с джойстиками контроллера, но чаще всего с Nintendo Switch. В прошлом году инженер по аппаратному обеспечению Steam Deck Язан Альдехайят заверил будущих пользователей, что команда провела множество тестов, чтобы максимально предотвратить дрейф стиков.

К счастью, дрейф стика Steam Deck, по-видимому, вызван просто ошибкой, появившейся в недавнем обновлении прошивки. По крайней мере, так сказал дизайнер Valve Лоуренс Янг в Твиттере. В настоящее время выпущено исправление для устранения этой «ошибки».
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