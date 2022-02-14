Valve выпустила CAD-файлы Steam Deck, позволяющие печатать собственные корпуса на 3D-принтере

Предполагается, что компания позволит производителям корпусов свободно изготавливать собственные чехлы, корпуса и панели для Steam Deck. Фактически, Valve заявила, что «с нетерпением ждет возможности увидеть, что создаст сообщество!». Сравните это с подходом Sony к PlayStation 5. Когда последняя консоль Sony впервые поступила в продажу и была представлена только в одном цвете,кустарное производство компаний начали производить цветные панели для PS5. Однако Sony быстро взяла ситуацию в свои руки закрыв эти проекты, объявив о выпуске собственных панелей.