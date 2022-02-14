Valve выпустила CAD-файлы Steam Deck, позволяющие печатать собственные корпуса на 3D-принтере

За две недели до выхода консоли Steam Deck, Valve опубликовала файлы CAD корпуса Steam Deck. Делая их доступными по лицензии Creative Commons, компания отметила , что выпуск является «хорошей новостью» для энтузиастов DIY, моддеров и в первую очередь, производителей аксессуаров. Все три группы могут использовать предоставленные технические чертежи и схемы для 3D-печати пользовательских оболочек.

Предполагается, что компания позволит производителям корпусов свободно изготавливать собственные чехлы, корпуса и панели для Steam Deck. Фактически, Valve заявила, что «с нетерпением ждет возможности увидеть, что создаст сообщество!». Сравните это с подходом Sony к PlayStation 5. Когда последняя консоль Sony впервые поступила в продажу и была представлена ​​только в одном цвете,кустарное производство компаний начали производить цветные панели для PS5. Однако Sony быстро взяла ситуацию в свои руки закрыв эти проекты, объявив о выпуске собственных панелей.