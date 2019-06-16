Valve выпустила Dota Underlords — свою версию Dota Auto Chess для ПК и смартфонов

Только в мае Valve анонсирует работу над собственной версией Dota Auto Chess, как сегодня компания объявляет о готовности игры, и релизе Dota Underlords.

Как и предполагали геймеры, утекший в Сеть патент и сайт принадлежат очередной игре по мотивам кастомного режима. В этот раз Valve сделала игру на основе Dota Auto Chess, которую создала команда Drodo Studio. Сейчас разработчики вышли за пределы Steam, выпустив игру уже с собственными героями на Android и iOS, а до конца 2019 планируют опубликоваться в Epic Games Store. В свою очередь Valve выпустила Dota Underlords с героями Dota 2, а также мультиплеерным и одиночным режимами игры. Несмотря на смену разработчиков, правила остались прежними: игроку нужно расставлять на поле фигурки персонажей, чтобы те победили в автоматически битве.

В Dota Underlords уже могут поиграть владельцы Dota 2 Battle Pass на PC. Через пару недель бета-тест станет доступным для остальных пользователей Windows, Mac, Linux, Android и iOS. Valve обещает общий мультиплеер между платформами, и кроссплатформенные сохранения.