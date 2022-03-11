Valve выпустила драйверы на Windows 10 для Steam Deck

Драйвера предоставляются только для Windows 10. Драйверы для Windows 11 находятся в разработке и появятся позже с обновлением BIOS, которое включит поддержку fTPM, обязательную для Windows 11. Steam Deck, по сути, представляет собой портативный ПК с архитектурой x86 и поэтому поддерживает установку любой настольной операционной системы, хотя для полной функциональности по-прежнему требуется поддержка встроенных драйверов. Устройство поставляется с предустановленной SteamOS от Valve, операционной системой на базе Linux, которая использует эмулятор Proton для запуска игр Windows в магазине Steam.