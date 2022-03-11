Valve выпустила драйверы на Windows 10 для Steam Deck

Сегодня Valve выпустила драйверы Windows для своей портативной консоли Steam Deck. Эти драйверы обеспечат необходимую аппаратную совместимость для тех, кто хочет использовать ОС Microsoft. Драйверы предназначены для графического процессора, Wi-Fi и Bluetooth. Valve заявила, что над аудиодрайверами все еще работает AMD, поэтому сегодня они не будут доступны. Таким образом, в Steam Deck не будет поддержки звука через динамики или разъем для наушников. Пользователям придется использовать аудиоустройства Bluetooth или USB.

Драйвера предоставляются только для Windows 10. Драйверы для Windows 11 находятся в разработке и появятся позже с обновлением BIOS, которое включит поддержку fTPM, обязательную для Windows 11. Steam Deck, по сути, представляет собой портативный ПК с архитектурой x86 и поэтому поддерживает установку любой настольной операционной системы, хотя для полной функциональности по-прежнему требуется поддержка встроенных драйверов. Устройство поставляется с предустановленной SteamOS от Valve, операционной системой на базе Linux, которая использует эмулятор Proton для запуска игр Windows в магазине Steam.
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