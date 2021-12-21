Valve выпустит Steam Deck вовремя

Известная нехватка микросхем продолжает влиять на доступность продуктов в отраслях, зависящих от кремния, и самым последним примером является графический процессор NVIDIA RTX 2060 на 12 ГБ, который, фактически, не попал в продажу. Steam Deck от Valve также стала жертвой дефицита в начале этого года, что вынудило компанию отложить запуск своего портативного игрового ПК на три месяца. Однако в недавнем интервью изданию PC Gamer компания Valve успокаивающе заявила, что ее портативная Steam-машина выйдет в феврале без каких-либо переносов релиза. Дизайнер Valve Грег Кумер говорит, что компания «все еще огорчена тем, что нам пришлось перенести релиз с конца этого года на начало следующего. Но да, все признаки указывают на то, что мы сможем отгрузить первую партию консолей в феврале».

С другой стороны, понятно, что Valve делает все возможное, чтобы Steam Deck пользовалась успехом. В дополнение к тестированию каждой игры, доступной в Steam, компания недавно выпустила патчи для своих собственных игр, которые, несомненно, помогут обеспечить совместимость со Steam Deck. Соответственно, в итоге пользователи получат достаточно интересный игровой компьютер, который справляется с поставленными задачами и позволяет играть в топовые компьютерные игры на производительном железе в любой точке мира. Это, безусловно, огромное преимущество по сравнению с конкурентами по рынку, но стоит понимать, что пока это всё лишь на бумаге — узнаем возможности продукта на релизе.