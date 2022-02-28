Valve запустила Steam Deck, которую теперь можно заказать

Valve наконец выпустила свою портативную консоль Steam Deck. Теперь устройство доступно для заказа для тех кто предварительно заказал консоль, они получат электронное письмо с деталями заказа.

Потенциальные покупатели, которые зарезервировали устройство, получат 72 часа, чтобы завершить покупку после получения электронного письма, или они могут отменить свое бронирование. Следующая партия консоли будет доступна ​​на следующей неделе. Также Valve выпустила мини-игру под названием Aperture Desk Job. Действие игры происходит во вселенной Portal, и она предназначена для того, чтобы познакомить вас с элементами управления и функциями Steam Deck. Однако, хотя он предназначен для Steam Deck, его также можно будет загрузить всем, у кого есть ПК с Windows и контроллер. Эта мини-игра будет бесплатной для всех пользователей Steam и будет доступна 1 марта.
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