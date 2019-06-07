Veeam рассказала, к чему должны стремиться современные компании

2019-06-07, Автор - Эдуард Иванов; [74]
По данным исследователей, к 2025 году общий объем сгенерированных человечеством данных превысит 175 зеттабайт. И если сейчас порядка 60% этих данных сгенерированы пользователями, то к обозначенной дате две трети информации будет создаваться предприятиями. При этом, 73% компаний признают, что просто не могут обеспечить своим клиентам бесперебойный доступ к данным и услугам, что в среднем приносит убытков на $20 млн ежегодно, а также к потере доверия клиентов.

Компанию Veeam, глобального лидера в области резервного копирования, очень беспокоят такое удручающее положение вещей, поэтому на днях она провела специальный форум, на котором рассказала представителям компаний, как нужно хранить и защищать данные. По мнению Veeam, решение кроется в применении облачных технологий. Компания предлагает глубже интегрировать в свою инфраструктуру облака, гибридные технологии, анализ больших данных, искусственный интеллект и Интернет вещей. Уже в 2019 году инвестиции компаний в эти направления по работе с данными в среднем по миру составят $41 млн, при том, что ежегодный средний дополнительный доход от их реализации составляет $124 млн на компанию.

В преддверии форума, Veeam провела исследование, в котором приняли участие 1 575 руководителей в сфере бизнеса и информационных технологий из 13 стран. Большая часть участников опроса признали, что защита данных — необходимое условие эффективного использования инвестиций в новые технологии, при этом, лишь 37% компаний уверены в своих существующих решениях для резервного копирования и защиты данных.

По результатам опроса выяснилось, что некоторые из крупнейших экономик мира рискуют оказаться среди догоняющих. Например, 41% респондентов в Японии и 48% в Бразилии, считают уровень управления данными в своих компаниях зрелым, в то время как во Франции и Германии эта цифра составляет 25%, а в Великобритании – всего 11%.

«Мы живем в век данных, и компаниям пора проснуться и начать защищать свою информацию, - уверен Ратмир Тимашев, со-основатель и исполнительный вице-президент Veeam по продажам и маркетингу. – Предприятия должны управлять своими данными так, чтобы обеспечивать непрерывный доступ к ним и в полной мере использовать их ценность для повышения эффективности бизнеса. Компании, эффективно управляющие своими данными, получают значительные возможности и конкурентные преимущества. Пришло время действовать, но как показывает наше исследование, многие это делают недостаточно быстро».

И все же, исследование Veeam показало, что организации уже идут по пути трансформации к более интеллектуальному бизнесу. Они используют управление данными в облаке и искусственный интеллект, чтобы получать целостное представление о бизнесе в режиме реального времени и принимать решения на основе этих знаний. Результаты проведенного в России опроса выделили четыре общих аспекта для компаний на пути к трансформации:

- Облачные технологии. Управление данными в облаке — ключевой компонент интеллектуального управления данными: 56% респондентов из России используют SaaS-платформы, 41% используют облако для резервного копирования и 29% — послеаварийное восстановление как услугу. В качестве трех основных причин такого подхода указываются надежность, гибкость и безопасность данных.
- Навыки. 93% российских компаний считают, что для успешной работы необходимо повышать квалификацию своих сотрудников в области цифровых технологий.
- Культура. В России 55% респондентов согласны с тем, что по мере цифровой трансформации корпоративная культура должна стать более открытой и лояльной к новым технологиям, а 92% согласны с необходимостью изменения стиля руководства. При этом 29% респондентов считают необходимым полностью перестроить свои компании.
- Уверенность. В России всего 17,3% респондентов заявили о полной уверенности в том, что способны справиться с задачами внедрения цифровых технологий. Это ниже мирового показателя, который находится на уровне 25%.
Автор: Артем Костенко

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