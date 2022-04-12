Venus Optics анонсировала обновленную версию объектива Laowa 15mm F4.5R Zero-D Shift

Компания Venus Optics анонсировала обновленную версию объектива Laowa 15mm F4.5R Zero-D Shift. Помимо изменений в технических характеристиках, увеличено количество вариантов, отличающихся креплениями. Версия крепления Fujifilm GFX предлагает как оригинальную версию объектива с синим кольцом, так и новую версию с красным кольцом.

Объектив Laowa 15mm F4.5R Zero-D Shift с красным кольцом имеет диафрагму. Если в исходной версии диафрагма была пятилепестковой, то в новой версии это диафрагма с четырнадцатью лепестками. Это обновление должно улучшить размытие вне фокуса и создать более эстетичные звездообразные изображения источников света при закрытой диафрагме.

Другие характеристики объектива: фокусное расстояние – 15 мм, угол поля зрения — 110°, светосила f/4,5-f/22, минимальная дистанция фокусировки – 20 см, оптическая схема состоит из 17 элементов в 11 группах, в том числе 2 асферических элемента и 3 элемента ELD.

Объектив Laowa 15mm F4.5R Zero-D Shift будет продаваться по той же цене в 1199 долларов, что и оригинальная версия с креплениями Canon EF, Canon R, Fujifilm GFX, Nikon F, Nikon Z и Sony E.