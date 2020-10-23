Verizon просит Samsung не использовать китайские компоненты

Соединенные Штаты вводят ограничения для китайских компаний, что ведет к эскалации торговой войны между США и Китаем. Компания Huawei , ведущий мировой производитель телекоммуникационного оборудования, уже была запрещена в США и некоторых других странах после давления со стороны США.

Из-за проблем, с которыми сталкивается Huawei, больше всего от этого выиграет южнокорейский гигант Samsung.

Verizon, крупнейший сетевой оператор в США, недавно подписал с Samsung Network сделку на 6,65 миллиарда долларов на поставку радиооборудования и услуг. Печатные платы Samsung производятся китайскими компаниями SCC и Wus для своих сетевых комплектов, а также южнокорейским поставщиком Daeduck Electronics. Одна из основных причин использования китайских поставщиков - фактор стоимости.

Согласно последнему отчету, поступившему из Южной Кореи со ссылкой на людей, осведомленных о разработке, сетевой оператор Verizon попросил Samsung не использовать китайские компоненты для оборудования. Однако ожидается, что Isu Petasys, производитель печатных плат из Южной Кореи, заменит китайских поставщиков для Samsung. Компания уже является поставщиком американских компаний Cisco и Juniper Networks.