Verizon выпустит звуковую панель

Устройство будет иметь номер модели STI6251, но точного названия пока нет. Его будет производить Askey, дочерняя компания ASUS, панель будет предлагать поддержку двухдиапазонного Wi-Fi и Android TV 11.
Информации пока мало, но есть вероятность того, что оно будет предлагать все функции, которые есть в Verizon Stream TV, включая поддержку потоковой передачи 4K и голосовой поиск с помощью Google Assistant. Он может включать в себя версию Android TV с легкой оболочкой с предустановленными приложениями, такими как Disney +, Hulu, ESPN, Pluto TV, MLB TV, HBO, STARZ, Prime Video и Netflix.