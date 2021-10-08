Verizon выпустит звуковую панель

После запуска Stream TV следующего поколения, Verizon готовится к запуску еще одного потокового устройства. В списке FCC грядущего устройства указано, что это будет звуковая панель для телевизора.

Устройство будет иметь номер модели STI6251, но точного названия пока нет. Его будет производить Askey, дочерняя компания ASUS, панель будет предлагать поддержку двухдиапазонного Wi-Fi и Android TV 11.

Информации пока мало, но есть вероятность того, что оно будет предлагать все функции, которые есть в Verizon Stream TV, включая поддержку потоковой передачи 4K и голосовой поиск с помощью Google Assistant. Он может включать в себя версию Android TV с легкой оболочкой с предустановленными приложениями, такими как Disney +, Hulu, ESPN, Pluto TV, MLB TV, HBO, STARZ, Prime Video и Netflix.
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