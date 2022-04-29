Вышел новый бета-патч Steam Deck OS 3.2 Beta Patch

В обновлении Steam Deck OS 3.2 Beta Patch исправлена проблема, из-за которой управление вентилятором ОС не возобновлялось автоматически после выхода устройства из спящего режима, добавлена кривая вентилятора, управляемая ОС, для улучшения работы устройства. Добавлена экспериментальная поддержка изменения частоты обновления экрана в игре. Частота обновления будет автоматически регулироваться до нужного значения при входе и выходе из игры. Исправлена проблема с вводом клавиши € на клавиатуре Steam. Добавлена экспериментальная поддержка автоматического вызова клавиатуры Steam в некоторых случаях в режиме рабочего стола.