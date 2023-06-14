Вышел новый релиз PCI Express 7.0

В рамках стремления к повышению скорости передачи данных и пропускной способности, интерфейс PCIe Gen7 будет использовать модуляцию импульсов с четырьмя уровнями (PAM4), кодирование в режиме flit 1b/1b и исправление ошибок в прямом направлении (FEC). PCI-SIG имеет очень точный процесс разработки спецификации, состоящий из нескольких этапов и релизов. Версия 0.3 обычно не содержит конкретных данных, но предоставляет обзор намеченных целей и способов их достижения. Основными задачами PCIe 7.0 являются скорость передачи данных 128 GT/сек и создание физических решений, обеспечивающих надёжную и энергоэффективную передачу данных при такой скорости. Пока что не совсем ясно, когда такой интерфейс появится в продаже, но это явно будущее индустрии.