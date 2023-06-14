Вышел новый релиз PCI Express 7.0

Во вторник компания PCI-SIG опубликовала версию 0.3 спецификации PCI Express 7.0, что является значительным достижением для данной технологии и позволит увеличить скорость передачи данных через PCIe до 128 GT/сек (не путать с ГБ/сек). И данная новость указывает на то, что члены организации достигли согласия относительно ключевых особенностей и архитектуры предстоящей технологии. PCIe 7.0 будет повышать скорость передачи данных до 128 GT/сек для каждого контакта, что существенно превосходит 64 GT/сек в PCIe 6.0 и 32 GT/сек в PCIe 5.0. Это означает, что 16-канальное (x16) соединение может обеспечивать двустороннюю пропускную способность 512 ГБ/сек без учёта избыточности кодирования.

В рамках стремления к повышению скорости передачи данных и пропускной способности, интерфейс PCIe Gen7 будет использовать модуляцию импульсов с четырьмя уровнями (PAM4), кодирование в режиме flit 1b/1b и исправление ошибок в прямом направлении (FEC). PCI-SIG имеет очень точный процесс разработки спецификации, состоящий из нескольких этапов и релизов. Версия 0.3 обычно не содержит конкретных данных, но предоставляет обзор намеченных целей и способов их достижения. Основными задачами PCIe 7.0 являются скорость передачи данных 128 GT/сек и создание физических решений, обеспечивающих надёжную и энергоэффективную передачу данных при такой скорости. Пока что не совсем ясно, когда такой интерфейс появится в продаже, но это явно будущее индустрии.