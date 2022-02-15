Вышла Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S

Долгожданные версии Cyberpunk 2077 для PlayStation 5 и Xbox Series X/S уже вышли. Ранее CD Projekt Red планировала выпустить новые версии в прошлом году, но отложила их до начала 2022 года. Владельцы игры на PS4 и Xbox One получат бесплатное обновление до соответствующей версии текущего поколения. Игроки могут рассчитывать на более быструю загрузку, динамическое масштабирование и другие визуальные и технические улучшения. Версия для PS5 использует тактильную обратную связь контроллера DualSense, встроенный динамик и функции адаптивного триггера, а также карты действий и 3D-звук. На PS5 и Xbox Series X есть режимы производительности и трассировки лучей. В режиме производительности игра будет работать в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с ожидаемыми редкими небольшими падениями частоты кадров, с SSR среднего/половинного разрешения (Screen Space Reflection).

При включенной трассировке лучей частота кадров упадет до 30 кадров в секунду с качеством SSR в высоком/половинном разрешении. На Xbox Series S игра будет работать в разрешении 1440p со скоростью 30 кадров в секунду. Издания текущего поколения выходят через 14 месяцев после бурного дебюта Cyberpunk 2077. Были широко распространены сообщения о том, что игра плохо работает на PS4 и Xbox One, настолько, что Sony удалила Cyberpunk 2077 из PlayStation Store. И Sony, и Microsoft предлагали возмещение любому игроку, который хотел его. Игра не появлялась на витрине цифрового магазина Sony в течение шести месяцев — CDPR опубликовала длинный список исправлений ошибок с момента дебюта Cyberpunk 2077. Мы надеемся, что на этот раз у игроков PS5 и Series X/S дела пойдут гораздо более гладко.
Комментарии и отзывы Cyberpunk 2077
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