Вышла бета-версия Android 13 для Google TV и Android TV

Google выпустила первую бета-версию Android 13 для платформ Google TV и Android TV.

Android TV 13 Beta 1 уже видели энтузиасты сообщества XDA Developers. С точки зрения визуальных изменений, на данный момент Android 13 TV мало чем отличается от Android 12 TV. Первая бета-версия не включает в себя такие функции, как расширенный режим «картинка в картинке», поддержка Fast Pair и новый режим ожидания с низким энергопотреблением. Новые функции будут внедряться постепенно. Как это обычно бывает, протестировать Android TV 13 можно через эмулятор или на специальном устройстве — фирменной приставке Google ADT-3, предназначенной для разработчиков.

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