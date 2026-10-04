Вышла новая ревизия Sony PlayStation 5 Slim с оптимизацией системы охлаждения

Sony выпустила обновлённую модификацию игровой приставки PlayStation 5 Slim, где устранён ряд недочётов и упрощён процесс выпуска. Обычно производители консолей прибегают к таким небольшим правкам в течение всего жизненного цикла устройства, который растягивается на годы и предполагает либо мелкие внешние корректировки, либо переработку внутренних компонентов. Как сообщает специалист по ремонту с ником @Modyficator89 в соцсети X, вскрывший консоль из ограниченной серии Marvel's Wolverine и опубликовавший снимки новой платы с обозначением EDM-051, компания внесла ряд несущественных, но полезных изменений, направленных на повышение прочности аппарата, улучшение отвода тепла и упрощение последующего обслуживания.

Наиболее любопытная деталь расположена непосредственно над центральным процессором. Sony, как и прежде, применяет жидкий металл в качестве термопасты между APU и его охладителем, что характерно для прошлой версии PS5 Slim, однако способ фиксации этого материала был изменён. Обновлённый барьер, окружающий чип, сокращает площадь открытого металла. Такое решение, по всей видимости, помогает удерживать состав на месте, образуя подобие плотной изоляции, что снижает риск его растекания на соседние элементы и гарантирует должный теплоотвод от кристалла. Это особенно значимо, поскольку жидкий металл отличается высокой теплопроводностью и в перспективе способен вызывать определённые сложности. Сам радиатор тоже претерпел модификацию — судя по всему, в нём применяются иные материалы и компоновка, нежели в ранних моделях. Sony использовала схожее решение в PS5 Pro, так что создаётся впечатление, что Slim заимствовала уже опробованную технологию.

Перемены затронули не только охлаждение. На плате теперь стоит менее дорогой чип ретаймера для HDMI, что может говорить о желании Sony сэкономить средства. Кроме того, батарейка CMOS передвинута в более удобное место, как это сделано в версии Pro, поэтому для её замены больше не нужно разбирать приставку целиком. Все эти сведения получены благодаря разборке единственного экземпляра. Sony официально не подтверждала подобные нововведения, а независимые испытания пока не дали ответа, насколько улучшились охлаждение и надёжность работы устройства. Также остаётся неясным, будет ли плата EDM-051 установлена во всех свежих Slim-модификациях или лишь в отдельных комплектах, поэтому придётся дождаться новых отчётов о разборках, чтобы выяснить, где именно станет применяться такая обновлённая внутренняя начинка.