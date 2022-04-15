Вышло новое дополнение Back 4 Blood’s Tunnels of Terror

Turtle Rock выпустила новое дополнение к игре Back 4 Blood. Дополнение Back 4 Blood’s Tunnels of Terror добавляет новый игровой режим, новых персонажей, новых врагов и многое другое. Расширение Tunnels of Terror также включает в себя новые вариации трех Special Ridden, восемь новых скинов, новые карты перков и легендарное оружие. Кроме того, в этом году разработчики запланировали выпуск еще двух DLC. Помимо нового контента, обновление Back 4 Blood также содержит дополнительные улучшения, обновления баланса и исправления в основной кампании и пользовательском интерфейсе.

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