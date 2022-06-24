Вышло новое обновление Forza Horizon 5

Playground Games выпустили обновление для Forza Horizon 5 Series 9. Новый патч для Horizon 5 добавляет поддержку Temporal Antialiasing (TAA) для игроков на ПК. Апдейт был выпущен для Xbox, Steam и Windows.

Добавлены новые языки локализации, субтитры для датского, греческого, голландского, норвежского, шведского, финского языков. Добавлено новое событие Forza EV Rivals, а также совместный режим Horizon Story. Исправлены ошибки, внесены различные улучшения стабильности и производительности. Исправлен звук двигателя 97 Lamborghini Diablo при высоких оборотах. Исправлена ​​проблема с внутренней приборной панелью Audi RS4 Avant и 2011 RS5. Добавлена ​​​​функциональность кабриолета Freeroam для Ferrari California T и McLaren 650 S Spider и многое другое.

Полные примечания к обновлению доступны на официальном сайте игры.

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