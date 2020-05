Вышло новое обновление Swamps of Corsus DLC для Remnant: From the Ashes

Компьютерная игра Remnant: From the Ashes получила новое обновление Swamps of Corsus DLC которое будет доступно на всех игровых платформах. Новое обновление несет множество изменений. Обновление доступно с 1 мая. Компьютерная игра Remnant: From the Ashes получила новое обновление Swamps of Corsus DLC которое будет доступно на всех игровых платформах. Новое обновление несет множество изменений. Обновление доступно с 1 мая. Добавлен новый режим - выживание. Новая локация Swamps of Corsus. Добавлены новые виды оружия и экипировки и многое другое. За выполненные миссии игрок получит осколки, с помощью которых вы можете приобрести скины. Добавлен новый режим - выживание. Новая локация Swamps of Corsus. Добавлены новые виды оружия и экипировки и многое другое. За выполненные миссии игрок получит осколки, с помощью которых вы можете приобрести скины. Комментарии и отзывы Remnant: From the Ashes Swamps of Corsus DLC