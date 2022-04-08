Вышло обновление Gran Turismo 7 1.11

Новое обновление Gran Turismo 7 уже доступно на PlayStation 5 и PlayStation 4, внося множество изменений в игру и устраняя некоторые из самых неприятных игровых проблем, таких как награды. Обновление 1.11 также увеличивает количество наград за события во второй половине World Circuit и корректирует награды за аркадные, ежедневные и пользовательские гонки, лобби и многое другое. В обновлении также представлены гонки на выносливость.

Обновление Gran Turismo 7 1.11 также содержит множество других улучшений, включая улучшения графики и звука. Полный список изменений вы можете найти на официальном сайте игры.