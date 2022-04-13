Вышло обновление системного программного обеспечения PlayStation 5 Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены некоторые неуказанные улучшения производительности системы. Обновление версии 22.01-05.02.00 имеет размер около 1 ГБ и ничего не добавляет, кроме вышеуказанных улучшений производительности системы. Но в прошлом месяце, Sony выпустила крупное обновление системного программного обеспечения PlayStation 5 версии 22.01-05.00.00, в котором представлены улучшения в игровой базе, специальных возможностях, трофеях и многом другом. Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены некоторые неуказанные улучшения производительности системы. Обновление версии 22.01-05.02.00 имеет размер около 1 ГБ и ничего не добавляет, кроме вышеуказанных улучшений производительности системы. Но в прошлом месяце, Sony выпустила крупное обновление системного программного обеспечения PlayStation 5 версии 22.01-05.00.00, в котором представлены улучшения в игровой базе, специальных возможностях, трофеях и многом другом. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 14:12 . Продукт - Sony PlayStation 5

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