Вышло обновление системного программного обеспечения PlayStation 5

Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены некоторые неуказанные улучшения производительности системы. Обновление версии 22.01-05.02.00 имеет размер около 1 ГБ и ничего не добавляет, кроме вышеуказанных улучшений производительности системы. Но в прошлом месяце, Sony выпустила крупное обновление системного программного обеспечения PlayStation 5 версии 22.01-05.00.00, в котором представлены улучшения в игровой базе, специальных возможностях, трофеях и многом другом.