Вычислить и обработать: процессорный чип в видеорегистраторе

2019-07-04, Автор - Эдуард Иванов; Продукт - Mio Mivue; [92]
Эксперты компания Mio Technology, ведущего международного разработчика и производителя автомобильной электроники, рассказывают, для чего видеорегистратору нужен хороший процессор, как его выбрать и на какие нюансы необходимо обратить внимание.

Видео, которое снимает регистратор в пути, представляет собой непрерывный поток картинок высокого разрешения, поступающий с матрицы устройства. Это гигабайты данных, которые надо обработать, конвертировать, синхронизировать с данными GPS-датчика и G-сенсора, записать в нужный раздел карты памяти и так далее – и всё это в режиме реального времени! За эти операции отвечает чип (или процессор) – вычислительное устройство, способное быстро обрабатывать большие объёмы информации. От производительности процессора напрямую зависит качество работы видеорегистратора и его долговечность. Проще всего, конечно, оснастить устройство самым мощным процессором, но это повлечёт за собой удорожание регистратора, ведь качественные чипы стоят дорого. Чтобы удержать конкурентоспособные цены, недобросовестные производители экономят на процессорах и выпускают устройства с большим процентом брака. Те, кто не желает рисковать своей репутацией, предпочитают другие способы экономии – например, получают скидку, закупая большие объёмы комплектующих.

Но даже наличие качественного процессора – это не гарантия стабильной работы регистратора. Чип необходимо интегрировать в общую архитектуру устройства, «подружить» с сенсором и сделать так, чтобы он корректно выполнял свои функции. Этого можно достичь с помощью прошивки – программного обеспечения, которое загружается в память устройства и отвечает за синхронизацию действий всех его составляющих. Бренды, которые тесно сотрудничают с производителями процессоров и имеют большие объёмы закупок, могут рассчитывать на помощь инженеров в кастомизации и тонкой настройке прошивок.

Компания MiTAC, которой принадлежит бренд Mio, в основном использует в своих устройствах процессоры AIT, которые хорошо зарекомендовали себя на дорогах. У AIT широкая продуктовая линейка, поэтому у инженеров Mio всегда есть возможность выбрать оптимальный вариант. А ещё они привлекают своих коллег из AIT к написанию и оптимизации прошивок: в результате устройства Mio получают идеально отлаженную связку из «железа» и программного обеспечения. Результат такого сотрудничества хорошо известен владельцам регистраторов: качественное видео и работа без сбоев давно стали визитной карточкой Mio.

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