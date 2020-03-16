Видеоигра Blade Runner: Enchanced Edition появится в конце года

Компании Nightdive Studios и Alcon Entertainment объединись с целью усовершенствования видеоигры Blade Runner. Она разработана компанией Westwood Studios.

Компании планируют сделать ремейк, это станет возможным благодаря движку KEX. Компания Nightdive перепроектировала код и импортировала его в студийный движок KEX. Движок KEX - это инструмент компании Nightdive, который позволяет разработчику создавать консольные порты классических игр. Двигатель KEX использовался для переноса Turok и System Shock на современные платформы.

Ремастер видеоигры Blade Runner будет называться Blade Runner: Enhanced Edition с обновленной графикой, персонажами, анимациями и роликами. Игра будет поддерживать широкоэкранные мониторы, настройку клавиатуры и контроллера. Планируемая дата выхода ремастера, конец этого года.