Видеоигра The Outer Worlds появится на платформе Nintendo летом

Видеоигра уже стартовала на игровых площадках ПК, Xbox One и PS4. Версия игры для Nintendo Switch находится в разработке. Изначально проект должен был появится в марте, но была перенесена на июнь.

Разработкой игры для Nintendo Switch занимается компания Virtuos Games. На скриншотах мы видим визуальную составляющую игры.

Игра будет поставляться с картриджем, но пользователям придется скачать 6 Гб патч, который предоставляет дополнительные текстуры, исправляет игровые проблемы, а также оптимизирует производительность.