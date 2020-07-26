Виджет EVGA Precision добавлен в игровую панель Xbox Game Bar

Вслед за XSplit и Razer компания EVGA выпустила свой виджет EVGA Precision для Xbox Game Bar. Game Bar по-прежнему доступен в бета-версии. Виджет EVGA Precision позволяет настроить и контролировать показания видеокарты в игре. Также программа позволяет отслеживать показатель частоты кадров в игре (FPS), разгонять видеокарту во время игры, управлять скоростью вентиляторов, следить за частотой частотой ядра, температурой графического процессора. Игровую панель Game Bar можно скачать с официального сайта Microsoft. Программа поддерживает только графические карты EVGA.

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Виджет EVGA Precision добавлен в игровую панель Xbox Game Bar

Вслед за XSplit и Razer компания EVGA выпустила свой виджет EVGA Precision для Xbox Game Bar. Game Bar по...
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