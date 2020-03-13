Выход Canon EOS R5 могут перенести из-за коронавируса

Сетевые источники сообщили о том, что компания Canon может перенести выход топовой беззеркальной камеры Canon EOS R5. Причина в коронавирусе и задержках комплектующих от поставщиков. Под вопросом также находится анонс другой камеры, Canon EOS R6. Другой источник утверждает, что японский производитель все же проведет полноценную презентацию Canon EOS R5, однако не исключается дефицит во время предварительных заказов. Ранее конкуренты Canon из Nikon перенесли релиз зеркальной камеры Nikon D6 с марта на май этого года, а Fujifilm сдвинула старт российских продаж камеры X-T4. Впрочем, последняя связала это с падением курса рубля по отношению к доллару.