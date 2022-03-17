Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными элементами управления

На этой неделе Huawei провела весеннюю конференцию 2022 года в Китае. Официальный представитель компании рассказал о новых инновациях бренда в области умных домашних технологий. Его новейшая версия Whole House Smart Host предлагает интеллектуальное управление, которое поможет превратить ваш дом в умный дом.

Согласно официальному объявлению, Whole House Smart Host является частью решения бренда «1 + 2 + N» и предлагает различные обновления по сравнению с предыдущим поколением. По словам Huawei, хост — это «будущая версия мозга». Это система, которая подключается между платформами и разумно управляет ими. Это стало возможным благодаря интеллектуальному хосту SE, который имеет 128 узлов ПЛК, поддерживает высокоскоростное соединение, а также является стабильным и надежным.

Ультратонкая интеллектуальная панель толщиной 9,2 мм объединяет шесть основных элементов управления, таких как сцена, освещение, затенение, свежий воздух, подогрев пола и кондиционирование воздуха. Централизованный контроль и естественное взаимодействие приносят новый уровень инноваций с точки зрения пространственного взаимодействия. Компания добавила, что у Whole House Smart Host более 1900 партнеров, более 4500 интеллектуальных продуктов, а также он легко доступен и им легко управлять.