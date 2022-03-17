Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными элементами управления

На этой неделе Huawei провела весеннюю конференцию 2022 года в Китае. Официальный представитель компании рассказал о новых инновациях бренда в области умных домашних технологий. Его новейшая версия Whole House Smart Host предлагает интеллектуальное управление, которое поможет превратить ваш дом в умный дом.

Согласно официальному объявлению, Whole House Smart Host является частью решения бренда «1 + 2 + N» и предлагает различные обновления по сравнению с предыдущим поколением. По словам Huawei, хост — это «будущая версия мозга». Это система, которая подключается между платформами и разумно управляет ими. Это стало возможным благодаря интеллектуальному хосту SE, который имеет 128 узлов ПЛК, поддерживает высокоскоростное соединение, а также является стабильным и надежным.

Ультратонкая интеллектуальная панель толщиной 9,2 мм объединяет шесть основных элементов управления, таких как сцена, освещение, затенение, свежий воздух, подогрев пола и кондиционирование воздуха. Централизованный контроль и естественное взаимодействие приносят новый уровень инноваций с точки зрения пространственного взаимодействия. Компания добавила, что у Whole House Smart Host более 1900 партнеров, более 4500 интеллектуальных продуктов, а также он легко доступен и им легко управлять.
Комментарии и отзывы Huawei Whole House Smart Host
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интел…
Xiaomi выпустила портативный MIJIA Curtain Companion с интелXiaomi выпустила MIJIA Curtain Companion, это устройство для автоматического открытия штор и занавесок. …
Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовы…
Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовыВ течение ближайших недель у нас выйдет серия материалов по компонентам «умного» дома с Zigbee интерфейсо…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными эл…
Выпущен Huawei Whole House Smart Host с интеллектуальными элНа этой неделе Huawei провела весеннюю конференцию 2022 года в Китае. Официальный представитель компании …
Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка Zi…
Обзор Zemismart Smart Plug EU (ZM-ZBCZ-EU). Умная розетка ZiМы продолжаем изучение элементов умного дома и сегодня вновь вернемся к элементам, использующим для связи…
Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камера…
Обзор HIPER IoT Cam CX1. Умная уличная камераПервым устройством, которое мы рассмотрим в 2022 году, будет умная цифровая камера HIPER IoT Cam CX1, вып…
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440p…
Обзор IMILAB C21. Умная камера со съемкой 1440pВ центре внимания сегодня умная камера IMILAB C21, поддерживающая съемку в высоком разрешении 1440p. Из е…
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюде…
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдеТестируемая сегодня камера IMILAB EC4 позволяет организовать наружное видеонаблюдение с облачным сервисом…
Обзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюденияОбзор EZVIZ C3W Color Night Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюдения
Обзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюденияОбзор IMILAB EC4. Беспроводная система уличного видеонаблюдения
Обзор SberPortal. Умный дисплей с голосовым управлениемОбзор SberPortal. Умный дисплей с голосовым управлением
Обзор Xiaomi Mi 360° Camera 1080p MJSXJ10CM. Умная поворотная камераОбзор Xiaomi Mi 360° Camera 1080p MJSXJ10CM. Умная поворотная камера
Обзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовым управлениемОбзор Zemismart ZN-R01E. Умные выключатели Zigbee с голосовым управлением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor