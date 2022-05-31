Выпущен игровой контроллер Jio со сроком службы батареи до 8 часов

Jio выпустила в Индии совершенно новый игровой контроллер Jio. Это беспроводной игровой контроллер, оснащенный перезаряжаемой батареей с длительным сроком службы. Он отличается классическим и легким дизайном со знакомым расположением кнопок. Он оснащен двумя вибрационными двигателями и двумя триггерами точки нажатия для захватывающего игрового процесса. Говорят, что этот контроллер совместим с широким спектром устройств Android с поддержкой Bluetooth. Кроме того, компания утверждает, что совершенно новый игровой контроллер Jio имеет радиус действия беспроводной связи до 10 метров. Он оснащен портом Micro-USB для зарядки контроллера. Он имеет 20-кнопочную компоновку, включая два триггера точки нажатия и кнопку со стрелкой в ​​8 направлениях. Контроллер имеет размеры 153x58x110 мм и весит около 200 г.

Sony улучшает поддержку DualSense для ПК…
Sony улучшает поддержку DualSense для ПККонтроллер DualSense оказался очень успешным благодаря сочетанию новых функций тактильной обратной связи.…
Контроллер Xiaomi GamePad Elite Edition поддерживает Steam…
Контроллер Xiaomi GamePad Elite Edition поддерживает SteamXiaomi анонсировала новый контроллер GamePad Elite Edition для геймеров. Он поддерживает соматосенсорное …
Представлена пасхальная коллекция контроллеров и аксессуаров…
Представлена пасхальная коллекция контроллеров и аксессуаровСегодня Xbox представил обновленную коллекцию контроллеров Xbox Spring 2022 посвященной Пасхе. В партнерс…
Thrustmaster представил новый контроллер ESWAP S Pro…
Thrustmaster представил новый контроллер ESWAP S ProЯвляясь официальным преемником своего популярного ESWAP X Pro, компания Thrustmaster представила новый ко…
8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональным…
8BitDo представил контроллер в стиле Xbox с профессиональнымКомпания 8BitDo представила новый проводной контроллер в стиле Xbox. Дизайн гаджета основан на ретро-конт…
Мобильный профессиональный игровой контроллер GameSir X3 со …
Мобильный профессиональный игровой контроллер GameSir X3 со Сегодня был представлен новый мобильный игровой контроллер GameSir X3 со встроенным кулером. GameSir X3 о…
HyperX выпустила беспроводной игровой контроллер Clutch…
HyperX выпустила беспроводной игровой контроллер ClutchHyperX, сегодня объявила о выпуске беспроводного игрового контроллера HyperX Clutch. Беспроводной контрол…
Scuf запускает программу Reflex создания собственного контро…
Scuf запускает программу Reflex создания собственного контроScuf Gaming, премиальный бренд периферийных устройств Corsair, выпустил первый сторонний контроллер для к…
Обзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторовОбзор Speedlink Dark Tornado. Недорогой джойстик для авиасимуляторов
Обзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпадОбзор Speedlink RAIT Gamepad (SL-650010-BK). Недорогой проводной геймпад
Обзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытиемОбзор Speedlink RAIT Wireless (SL-650110-BK). Беспроводной геймпад с тактильным покрытием
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor