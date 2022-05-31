Выпущен игровой контроллер Jio со сроком службы батареи до 8 часов

Jio выпустила в Индии совершенно новый игровой контроллер Jio. Это беспроводной игровой контроллер, оснащенный перезаряжаемой батареей с длительным сроком службы. Он отличается классическим и легким дизайном со знакомым расположением кнопок. Он оснащен двумя вибрационными двигателями и двумя триггерами точки нажатия для захватывающего игрового процесса. Говорят, что этот контроллер совместим с широким спектром устройств Android с поддержкой Bluetooth. Кроме того, компания утверждает, что совершенно новый игровой контроллер Jio имеет радиус действия беспроводной связи до 10 метров. Он оснащен портом Micro-USB для зарядки контроллера. Он имеет 20-кнопочную компоновку, включая два триггера точки нажатия и кнопку со стрелкой в ​​8 направлениях. Контроллер имеет размеры 153x58x110 мм и весит около 200 г.