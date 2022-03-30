Выпущен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater

Проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater использует конструкцию динамиков с двойной полной частотой, двойных высоких динамиков, а также прошел сертификацию DTS и Dolby. Он также сотрудничает с виртуальным звуковым полем панорамного звука WANOS China для обеспечения превосходного качества звука. Проектор оснащен четырехъядерным процессором Amlogic T982 и 2 ГБ оперативной памяти DDR4. Что касается программного обеспечения, устройство работает под управлением собственной платформы MIUI и имеет функцию стабилизации движения MEMC и алгоритм AIPQ для оптимизации качества изображения, что компенсирует недостатки лазерной проекции. Проектор имеет три порта HDMI, а также USB 3.0, SPDIOF и LAN.