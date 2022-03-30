Выпущен лазерный проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater

Компания Xiaomi выпустила на домашнем рынке новый лазерный проектор — Xiaomi Full-Color Laser Theater. В отличие от других проекторов , выпущенных Xiaomi ранее, этот новый полноцветный лазерный проектор использует трехцветный лазерный источник света RGB для прямого изображения. Как утверждает компания, что для улучшения прозрачности картинки используется жидкий кристалл LCoC на кремниевой технологии.

Проектор Xiaomi Full-Color Laser Theater использует конструкцию динамиков с двойной полной частотой, двойных высоких динамиков, а также прошел сертификацию DTS и Dolby. Он также сотрудничает с виртуальным звуковым полем панорамного звука WANOS China для обеспечения превосходного качества звука. Проектор оснащен четырехъядерным процессором Amlogic T982 и 2 ГБ оперативной памяти DDR4. Что касается программного обеспечения, устройство работает под управлением собственной платформы MIUI и имеет функцию стабилизации движения MEMC и алгоритм AIPQ для оптимизации качества изображения, что компенсирует недостатки лазерной проекции. Проектор имеет три порта HDMI, а также USB 3.0, SPDIOF и LAN.