Выпущен маршрутизатор Huawei AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 Plus

В Индии был выпущен двухъядерный маршрутизатор Huawei AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 Plus. Huawei Consumer Business Group India заявила, что маршрутизатор предлагает более высокую скорость, большую емкость, меньшую задержку и более высокую энергоэффективность по сравнению со старыми моделями.

Huawei заявляет, что маршрутизатор AX3 с поддержкой Wi-Fi 6 оснащен двухъядерным процессором собственной разработки Gigahome с частотой 1,2 ГГц, который поддерживает полосу пропускания 160 МГц. Утверждается, что маршрутизатор обеспечивает скорость до 3000 Мбит/с (574 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 2402 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц). По словам Huawei, маршрутизатор использует технологию Dynamic Narrow Bandwidth, основанную на синергии чипсета, чтобы обеспечить лучшее проникновение твердых объектов, таких как стены и полы, для лучшей связи. Маршрутизатор Huawei AX3 поддерживает ячеистую сеть с несколькими маршрутизаторами, что позволяет нескольким маршрутизаторам работать вместе и обеспечивать большее покрытие Wi-Fi. Оптимальный Wi-Fi выбирается автоматически в зависимости от местоположения устройства. По данным компании, маршрутизатор Huawei AX3 поставляется с поддержкой многопользовательской технологии OFDMA, которая обслуживает нескольких пользователей одновременно (максимум четыре устройства на частоте 2,4 ГГц и максимум 16 устройств на частоте 5 ГГц) и более эффективно распределяет полосу пропускания. Маршрутизатор поставляется с одним портом WAN и тремя портами LAN Ethernet. Он поставляется с сопряжением одним ключом и может управляться приложением Huawei AI Life.