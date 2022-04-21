Выпущен маршрутизатор Netgear Nighthawk RAX10

Сегодня был выпущен новый маршрутизатор Netgear Nighthawk RAX10. Новый маршрутизатор Netgear Nighthawk RAX 10 (AX1800) поддерживает стандарт Wi-Fi 6 и поддерживает до четырех потоков на устройствах, совместимых с Wi-Fi 802.11ax. Он оснащен неуказанным четырехъядерным процессором с частотой 1,5 ГГц. Маршрутизатор оснащен тремя антеннами с высоким коэффициентом усиления, пользователи также могут подключать проводные устройства к четырем портам Gigabit Ethernet LAN и одному порту Gigabit Ethernet WAN.

Утверждается, что он обеспечивает пропускную способность до 1,8 Гбит/с на подключенных устройствах. Netgear Nighthawk RAX 10 (AX1800) также предлагает поддержку приложения Netgear Armor компании для мониторинга маршрутизатора, домашней сети и подключенных устройств на наличие угроз. Он также поставляется с поддержкой функции интеллектуального родительского контроля и может быть настроен с помощью приложения Netgear Nighthawk. Маршрутизатор имеет размеры 340x206x57 мм и весит 600 грамм.