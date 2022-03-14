Выпущен новый проектор BenQ X3000i 4K с частотой обновления до 240 Гц

Сегодня в Индии был представлен новейший проектор BenQ X3000i 4K. Проектор BenQ X3000i обеспечивает исходное качество изображения 4K (3840x2160 пикселей) с частотой обновления 60 Гц и временем отклика 16 мс, поддержкой HDR10 и HLG, а также коэффициентом контрастности 50 00 000:1.

Он также поддерживает частоту обновления 240 Гц при разрешении 1080p с временем отклика 4 мс. Проектор BenQ X3000i поддерживает технологию BenQ Dynamic Black с функцией быстрого затемнения и настройки цвета RGB. Проектор обеспечивает 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Новый проектор BenQ X3000i оснащен источником света «4 светодиода», который обеспечивает яркость 3000 ANSI люмен и на 25 процентов более высокую яркость и цвет по сравнению с обычным проектором RGB. На веб-сайте компании говорится , что проектор предлагает повышенную общую яркость за счет добавления дополнительного синего цвета и усиления выхода зеленого света. По заявлению BenQ, светодиодный источник света в проекторе обеспечивает до 30 000 часов работы. Проектор BenQ X3000i оснащен встроенными динамиками Benq treVolo мощностью 10 Вт с алгоритмом Bongiovi Digital Power Station (DPS) для оптимизации звука в реальном времени. Проектор также имеет встроенную поддержку Android TV, которая обеспечивает доступ к потоковым приложениям и другому онлайн-контенту.
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