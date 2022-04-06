Выпущен новый роутер Sky Broadband Gigafast

Компания Sky объявила о запуске нового высокоскоростного широкополосного роутера Sky Broadband Gigafast со скоростью 900 МБ/с.

Sky Broadband Gigafast идеально подходит для небольших офисов, нуждающихся в Wi-Fi, и позволяет одновременно подключать более 120 устройств к оптоволоконному широкополосному доступу. Gigafast дает вам возможность одновременно транслировать, работать и играть онлайн, будь то прямая трансляция на Twitch, Discord или проведение онлайн-вечеринки, вы можете загружать игры и обновлять систему в одно и то же время не беспокоясь о задержках в сети. Новый Sky Broadband Gigafast будет доступен всего за 71 доллар.
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