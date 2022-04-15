Выпущена камера ночного видения Duovox Mate Pro

Duovox представила камеру Mate Pro, которая обладает рядом впечатляющих функций. Новая камера способна делать полноцветные фото и видео даже в полной темноте.

Новая камера Douvox Mate Pro — это компактная камера, созданная для замены традиционных инфракрасных приборов ночного видения, которые выводят изображение в черно-белом цвете. Он предназначен для ночных любителей фото, создателей контента и всех, кто хочет запечатлеть ночную красоту. Он способен делать высококачественные снимки и видео в условиях очень низкой освещенности. Официальных спецификаций пока нет, но PetaPixel продемонстрировали предсерийный образец.

Камера ночного видения Mate Pro имеет размеры 11,4 см x 7,6 см x 5,4 см. Она имеет фиксированную длину, несъемный объектив. Однако в камере нет крышки объектива, что требует особой осторожности при обращении с ней. Камера весит около 216 г, и она тяжеловата из-за объектива. Мини-штатив входит в комплект поставки и служит надежной подставкой для устройства. В верхней части Duovox Mate Pro есть шесть кнопок, включая питание, затвор и несколько кнопок быстрого доступа.

Отличительной особенностью Duovox Mate Pro являются возможности ночного видения. КМОП-сенсор SONY STARVIS 2 помогает снимать полноцветные изображения и видео при очень слабом освещении. Настройка камеры с семью объективами помогает создавать высококачественные изображения и видео с разным разрешением и объединять их в одну фотографию. Инфракрасный фильтр помогает сохранить точность цветопередачи снимков или видео.
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