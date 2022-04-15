Выпущена новая гарнитура виртуальной реальности Pico Neo 3 Link

Pico Interactive представила Neo 3 Link, гарнитуру виртуальной реальности, которая должна конкурировать с Oculus Quest 2 и, возможно, даже с Quest 2 Pro. Основанный на платформе Qualcomm Snapdragon XR2, Pico Neo 3 Link также имеет 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, что позволяет использовать его независимо от компьютера. Соответственно, гарнитура имеет встроенный аккумулятор. Предположительно, батарея 5300 должна работать до 4 часов без подзарядки.

Pico Neo 3 Link имеет 5,5-дюймовый дисплей с разрешением 3664 x 1920 пикселей, плотностью пикселей 773 PPI и частотой обновления 90 Гц. Кроме того, гарнитура предлагает поле зрения 98°, междиапазонное расстояние 58–69 мм и отслеживание наизнанку с помощью 4-кратных монофонических камер типа «рыбий глаз». Более того, Pico Interactive имеет разъем 3,5 мм, а также встроенные микрофоны и динамики.

Pico Neo 3 Link также можно подключить к компьютеру через DisplayPort или Wi-Fi. Как отмечает компания, первый вариант подключения позволяет Pico Neo 3 Link использовать несжатые видеопотоки, в отличие от Oculus Quest 2. Pico Neo 3 Link можно будет заказать в Европе и Великобритании с 15 апреля.