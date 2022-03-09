Выпущена новая стиральная машина MIJIA Pulsator

На этот раз стиральная машина поставляется с грузоподъемностью 8 кг, в отличие от 10-килограммовой емкости предыдущих моделей. Кроме того, он предлагает интеллектуальное восприятие веса, а также 10 различных режимов стирки и 8 уровней регулировки уровня воды. Стиральная машина MIJIA Pulsator оснащена четырехлопастным пульсирующим двигателем, который помогает отстирывать пятна с деликатным уходом в зависимости от типа стираемого материала одежды. Он может даже интеллектуально определять вес одежды и автоматически подбирать количество воды. Кроме того, новая стиральная машина от MIJIA оснащена защитным замком от детей, чтобы предотвратить любое неправильное использование.
Как и старые модели, стиральную машину также можно подключить к приложению Mi Home и управлять со смартфона.