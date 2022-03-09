Выпущена новая стиральная машина MIJIA Pulsator

Сегодня Xiaomi выпустила новый продукт от MIJIA. Это новая версия стиральной машины MIJIA Pulsator, которая только что была анонсирована для китайского рынка.

На этот раз стиральная машина поставляется с грузоподъемностью 8 кг, в отличие от 10-килограммовой емкости предыдущих моделей. Кроме того, он предлагает интеллектуальное восприятие веса, а также 10 различных режимов стирки и 8 уровней регулировки уровня воды. Стиральная машина MIJIA Pulsator оснащена четырехлопастным пульсирующим двигателем, который помогает отстирывать пятна с деликатным уходом в зависимости от типа стираемого материала одежды. Он может даже интеллектуально определять вес одежды и автоматически подбирать количество воды. Кроме того, новая стиральная машина от MIJIA оснащена защитным замком от детей, чтобы предотвратить любое неправильное использование.

Как и старые модели, стиральную машину также можно подключить к приложению Mi Home и управлять со смартфона.