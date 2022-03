FAR: Changing Tides

Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 14:22 . Продукт - FAR: Changing Tides

Атмосферное приключение, рассказывающее об эмоциональном путешествии мальчика и его корабля, когда он отправляется в путешествие в поисках нового дома. Развивая пустынный сеттинг FAR: Lone Sails, Changing Tides заменяет выжженные солнцем пыльные самолеты штормовым небом и открытым морем. Благодаря новым локациям, головоломкам и механике кораблей мир FAR: Changing Tides предлагает захватывающий опыт как поклонникам этой любимой серии, так и новым игрокам, ставя перед собой более сложные задачи.

Компания-разработчик игр Okomotive и издатель Frontier Foundry на этой неделе выпустили атмосферную приключенческую игру FAR: Changing Tides, посвященную исследованию транспортных средств. Теперь эта приключенческая игра, доступная для Nintendo Switch, ПК, Xbox и PlayStation, является продолжением популярной игры Far: Lone Sails, выпущенной еще в 2018 году.

Выпущена приключенческая исследовательская игра FAR: Changing Tides

