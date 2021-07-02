Выпущена точка доступа NETGEAR WAX630 WiFi 6

NETGEAR представила трехдиапазонную точку доступа WAX630 WiFi 6. Устройство обеспечивает максимальную производительность Wi-Fi премиум-класса, а также гарантирует до 40% более высокую скорость для каждого подключенного устройства.

NETGEAR WAX630 WiFi 6 оснащен двумя портами Ethernet, Gigabit Ethernet и портом Power-over-Ethernet (PoE ++) 2,5 Gigabit Ethernet. WAX630 WiFi 6 может обслуживать до 100 устройств одновременно. Точка доступа идеально подходит для открытых помещений: школьные учреждения, складские, производственные помещения, офисы и торговые центры. Устройство обеспечивает безопасность сети Wi-Fi с помощью шифрования WPA3 от 128 до 192 бит и возможность настройки VLAN и до шестнадцати различных SSID. WAX630 также поддерживает 12 потоков (4x4 на каждом диапазоне), при этом каждое устройство способно обеспечивать совокупную пропускную способность до 6,0 Гбит/с со всеми тремя диапазонами, поддерживающими Wi-Fi 6.

Точка доступа NETGEAR WAX630 WiFi 6 доступна в Европе по цене 329 евро.