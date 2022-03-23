Выпущены новейшие экшн-камеры Insta360 ONE RS

Insta360 представила новую экшн-камеру ONE RS, доступную в нескольких версиях. Как и его предшественник, Insta360 ONE RS имеет три варианта камер, все с батареями емкостью 1445 мАч, водонепроницаемостью 5 метров, сенсорным экраном и блокировкой горизонта.

Все модели оснащены стабилизацией FlowState с «улучшенной стабилизацией для широкоугольной съемки». Более того, Insta360 оснастила каждую модель тремя микрофонами, более быстрым модулем Wi-Fi, новым ядром RS и сменным объективом. На момент запуска Insta360 предлагает ONE RS с объективами 4K Boost, 360 и 1-дюймовый широкоугольный объектив с разрешением до 48 МП, 18 МП и 19 МП. Три объектива различаются по многим аспектам, включая пиковое разрешение видео и диапазоны ISO. По данным Insta360, объектив 4K Boost имеет диапазон ISO 100–6400, в то время как объективы 360 и 1 дюйм имеют только 100–3200. Отдельно только объектив 4K Boost обеспечивает Active HDR.
Комментарии и отзывы Insta360 ONE RS
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