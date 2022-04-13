Выпуск гарнитуры PlayStation VR2 отложен до следующего года

PlayStation VR от Sony вышла в конце 2016 года и на данный момент уже устарела. В январе этого года компания объявила о планах выпустить вторую версию, а месяц спустя раскрыла дизайн. Однако Sony не устанавливала конкретную дату запуска, но предполагалось, что гарнитура выйдет в этом году.

Сегодня стало известно что PlayStation VR2 выйдет в следующем году, неясно, что именно вызвало задержку. Однако пропуск праздничного сезона может повлиять на продажи. PlayStation VR2 предназначен для работы с PlayStation 5 по кабелю USB-C. Этот кабель будет передавать изображения 4K HDR с частотой 90 Гц или 120 Гц. Аппаратное обеспечение гарнитуры модернизировано за счет более широкого поля зрения 110° (по сравнению со 100° FoV на оригинале) и гораздо более четкого изображения благодаря двум OLED-дисплеям с разрешением 2000 x 2040 пикселей (по сравнению с одной панелью 1920 x 1080 пикселей). Две ИК-камеры для отслеживания глаз дают возможность рендеринга.