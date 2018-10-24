Выпуск нового трехколесного автомобиля от Arcimoto

Arcimoto открывает свой первый центр проката для своего трехколесного EV.

Трехколесный Funic Utility Vehicle от Arcimoto - это полноценный электрический автомобиль с открытой конструкцией на два места и аккумулятором рассчитанным на 112 км на одном заряде. 27 октября компания откроет свое первое место аренды, на бульваре 543 Блэр в своем родном городе Юджин, штат Орегон. Цены еще не установлены и будут варьироваться в зависимости от местоположения, но можно с уверенностью сказать, что цена будет более чем доступна.