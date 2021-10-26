Выпуск новой литографической системы Nikon FPD FX-6AS

В FX-6AS используется источник света i-line, который использовался в существующих моделях. Это позволяет производить панели высокого разрешения в больших объемах без изменения существующих производственных процессов. Благодаря недавно разработанному проекционному объективу FX-6AS обеспечивает высочайший уровень разрешения, высокую точность совмещения и высокую пропускную способность. В FX-6AS используется источник света i-line, который использовался в существующих моделях. Это позволяет производить панели высокого разрешения в больших объемах без изменения существующих производственных процессов.