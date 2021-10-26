Выпуск новой литографической системы Nikon FPD FX-6AS

На этой неделе компания Nikon объявила о запуске своей новой системы литографии FPD FX-6AS, поддерживающей панели малого и среднего размера. Nikon создал новейшую систему литографии FPD для производства панелей на органических светодиодах OLED высокого разрешения и ЖК-панелей для новейших мобильных устройств и мобильных устройств высокого разрешения. В презентации поясняется, что установка FX-6AS оснащена проекционным объективом новой разработки, обеспечивающим высочайший уровень разрешения, высокую точность совмещения и высокую пропускную способность.

В FX-6AS используется источник света i-line, который использовался в существующих моделях. Это позволяет производить панели высокого разрешения в больших объемах без изменения существующих производственных процессов. Благодаря недавно разработанному проекционному объективу FX-6AS обеспечивает высочайший уровень разрешения, высокую точность совмещения и высокую пропускную способность. В FX-6AS используется источник света i-line, который использовался в существующих моделях. Это позволяет производить панели высокого разрешения в больших объемах без изменения существующих производственных процессов.