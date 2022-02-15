Virgin Galactic запускает космический туризм

Теперь, когда у Virgin Galactic есть работающая система космических полетов, ей нужно продавать аттракционы. Компания объявила, что с 16 февраля открывает продажу билетов для широкой публики, позволяя вам стать космонавтом, если вы готовы заплатить 450 000 долларов и внести депозит в размере 150 000 долларов. «Мы планируем привлечь наших первых 1000 клиентов к началу коммерческого обслуживания в конце этого года, что обеспечит невероятно прочную основу, поскольку мы начинаем регулярные операции и расширяем наш флот», — сказал в своем заявлении генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглазиер. За эти 450 000 долларов вы получите 90-минутную поездку к краю космоса, включая «фирменный воздушный запуск и ускорение Mach-3 до космоса», заявила компания. Пассажиров ждут несколько минут невесомости и захватывающий вид на Землю из 17 иллюминаторов, как показано в новом видео.

Билет также включает в себя несколько дней обучения космонавтов, приспособленный скафандр Under Armour и членство в сообществе Future Astronaut. Все полеты стартуют из космодрома Америка в Нью-Мексико. Суборбитальные космические полеты определенно недешевы, но они намного меньше, чем 55 миллионов долларов, которые вы заплатите за 10-дневный орбитальный полет SpaceX. Основным конкурентом Virgin Galactic является Blue Origin Джеффа Безоса, хотя эта компания еще не определилась с окончательной ценой на суборбитальные билеты. Первоначально Virgin Galactic планировала запустить публичные и коммерческие исследовательские полеты в прошлом году, но они были отложены до 2022 года.
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