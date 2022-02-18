Виртуальные ассистенты Салют от Сбера научились управлять кондиционерами

Кондиционерами торговых марок Daikin, Daichi, Kentatsu, Midea, Bosch с Wi-Fi-контроллером Daichi, а также бестселлерами брендов Ballu и Electrolux при наличии дополнительного Wi-Fi-модуля теперь можно управлять голосом при помощи виртуальных ассистентов Салют, а также настраивать для них режим работы и встраивать в сценарии с другими устройствами умного дома в одноимённом приложении.

Через ассистентов Салют пользователи смогут не только регулировать силу и направление воздушного потока, температуру, уровень влажности и ионизации, а также режим работы кондиционера, но ещё и создавать собственные команды и комбинации действий для климатической техники и других устройств. Например, для фразы «Салют, спокойной ночи!» можно запрограммировать плавное уменьшение яркости прикроватной лампы, выключение всего освещения в доме через 20 минут и включение кондиционера в ночной режим. А для команды «Салют, я ушёл» — выключение кондиционера и всего освещения.

Также можно настроить любую последовательность действий, которая будет запускаться по часам. Например, в 18:00 — за час до возвращения пользователя — умный дом жарким днём запустит кондиционер на максимальную мощность, а в 22:00 включит ночной режим с меньшей мощностью потока.

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