Vivo APEX 2020 флагман с беспроводной зарядкой на 60 Вт

Компания Vivo анонсировала на онлайн-мероприятии свой новый концептуальный смартфон APEX 2020.

Новинка получила цельный корпус без портов и кнопок. Вместо них по бокам устройства установлены сенсорные панели, которые распознают чувствительность нажатий.

Заряжается APEX 2020 по беспроводной технологии Super FlashCharge с мощностью в 60 Вт.

Смартфон Vivo APEX 2020 получил 6.45 дюймовый FullView дисплей с закругленными краями с разрешением экрана 2330х1080 пикселей. У смартфона нет отверстий и вырезов, а также динамика. Звук передаётся через экран. 16-мегапиксельную фронтальную камеру смартфона спрятали под стеклянную панель, которая в 6 раз лучше пропускает свет, чем другие части дисплея. Ещё под ним установлен сканер отпечатков пальцев.

На задней части корпуса разместили основную камеру, где главный модуль получил 48 Мп. Второй модуль на 16 Мп перископ с оптическим увеличением от 5x до 7.5x.

За производительность смартфона отвечает 7 нм процессор Qualcomm Snapdragon 865 в паре с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.