Vivo Apex 2020 с уникальной камерой

На просторах интернета появилась информация о смартфоне Vivo Apex 2020, который не только выглядит достаточно привлекательно и интересно, но и обладает целым перечнем преимуществ, которых просто нет у потенциальных конкурентов. К примеру, у данного смартфона будет совершенно уникальный набор камер, которые позволят пользователю снимать кадры с большого расстояния без потери качества. Также стоит сказать, что у данного смартфона просто шикарный дисплей с загнутыми краями, который тоже выглядит крайне привлекательно и необычно, хотя вот в практической ценности этого решения мы сильно сомневаемся. Также стоит сказать, что Vivo Apex 2020 пока что показан в формате концепта, а не реального смартфона, который попадет в продажу.