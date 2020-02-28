Vivo Z6 5G получит аккумулятор на 5000 мАч и зарядку на 44 Вт

Компания Vivo анонсировала новый среднебюджетный смартфон с поддержкой сети пятого поколения под названием Z6 5G.

Смартфон получил 6.57 дюймовый IPS дисплей с разрешением FHD+ с отверстием для фронтальной камеры на 16 Мп. Дисплей занимает почти 91% площади на всей передней панели.

На задней стороне смартфона vivo Z6 5G разместили сканер отпечатков пальцев и основную камеру. Основной модуль получил разрешение 48 Мп, которую дополняет 8 Мп широкоугольный объектив с углом охвата 112 градусов, макро линза на 2 Мп и сенсор глубины на 2 Мп. Также камера поддерживает ночной режим съёмки Super Night Scene 2.0, Hyper HDR, RAW, и запись видео в 4K.

За производительность смартфона отвечает восьмиядерный 7-нанометровый процессор Qualcomm Snapdragon 765G. Смартфон также поддерживает сети пятого поколения 5G, Bluetooth 5.0 и GPS. Также смартфон оснастили 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ОЗУ ПЗУ. За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью на 5000 мАч с быстрой зарядкой на 44 Вт.

Поставляется смартфон будет с Android 10 и фирменной оболочкой FunTouch OS 10.