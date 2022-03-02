Владельцы Steam Deck жалуются на дрейф стиков

Первая партия Steam Deck начинает поступать к тем немногим счастливчикам, которые смогли заказать их в пятницу, и несколько владельцев сообщили о дрейфе стиков на своих устройствах. Но теперь Valve сообщает нам, что происходит «проблема с калибровкой мертвой зоны», что указывает на то, что это проблема программного обеспечения, а не аппаратная, и что команда уже выпустила исправление для нее. Дрейф джойстика — это проблема, из-за которой ваш персонаж или курсор в игре продолжают двигаться, даже если вы на самом деле не нажимаете джойстик в нужном направлении. Многие сталкивались с этой проблемой при работе с контроллерами Joy-Con для Nintendo Switch.

Хотя сама Nintendo предположила, что проблема никогда не будет полностью решена, потому что Joy-Con со временем изнашиваются, она бесплатно ремонтирует дрейфующие контроллеры Joy-Con. Однако Drift появляется не только на Joy-Cons — некоторые также сообщали о проблемах с дрейфом контроллеров DualSense PS5. В трех разных видеороликах из сабреддита Steam Deck вы можете увидеть случаи, когда один из джойстиков продолжает регистрировать ввод, пока пользователь не касается джойстика. Двое пользователей даже показали проблему с регистрацией в средстве проверки калибровки Steam Deck. Но, по словам члена команды Steam Deck Лоуренса Янга, «команда изучила эти отчеты и определила, что в недавнем обновлении прошивки возникла проблема с калибровкой мертвой зоны. Мы только что выпустили исправление для решения проблемы, и команда продолжит следить за отчетами, связанными с этой проблемой».
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