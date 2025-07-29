Владельцы Xbox не смогут общаться, пока не подтвердят возраст

Компания Microsoft начала выполнение требований Закона о безопасности в интернете, принятого в Великобритании, и с сегодняшнего дня начала запрашивать подтверждение возраста у игроков Xbox. Соответствующее уведомление будут видеть пользователи, указавшие, что им более 18 лет, при входе в аккаунт Xbox на территории Великобритании. Также Microsoft рассматривает возможность внедрения аналогичных систем верификации возраста и в других странах в будущем. Для обеспечения этой функции в Великобритании Microsoft сотрудничает с компанией Yoti — одним из немногих сервисов, которые не поддаются обходу через фотоверификацию. Хотя на данный момент проверка возраста является добровольной, с начала 2026 года она станет обязательной для доступа к ряду функций Xbox, когда в силу вступят дополнительные положения британского закона.

«С начала следующего года пользователи в Великобритании должны будут пройти верификацию возраста, чтобы сохранить полный доступ к социальным функциям Xbox — таким как голосовой и текстовый чат, а также приглашения в игру», — объясняет Ким Кунс, вице-президент по доверию и безопасности Xbox. Если верификация не будет пройдена, социальные функции ограничатся только друзьями, пока пользователь не подтвердит свой возраст. При этом проверка возраста не повлияет на уже совершённые покупки, достижения, историю игр или возможность покупать и запускать игры. Однако, по словам Кунс, рекомендуется пройти эту одноразовую процедуру заранее, чтобы избежать ограничений в будущем.