Владельцы игры Control смогут играть на новых консолях PS5 и Xbox Series X

Компания Remedy Entertainment объявила о том, что ее игра Control получит поддержку новых консолей PS5 и Xbox Series X. На данный момент неизвестно, каким образом разработчик планирует это сделать, с помощью бесплатного драйвера или выпустят отдельную игру с поддержкой консолей.

Еще интересно будет посмотреть, какие улучшения получит игра. Например в версии ПК, Control поддерживает аппаратную трассировку лучей, но консоли также поддерживают эту функцию. Напомним, что игра Control получила множество наград в этом году, а главным достижением является награда "Игра года".