Владельцы игры Control смогут играть на новых консолях PS5 и Xbox Series X

Компания Remedy Entertainment объявила о том, что ее игра Control получит поддержку новых консолей PS5 и Xbox Series X. На данный момент неизвестно, каким образом разработчик планирует это сделать, с помощью бесплатного драйвера или выпустят отдельную игру с поддержкой консолей.

Еще интересно будет посмотреть, какие улучшения получит игра. Например в версии ПК, Control поддерживает аппаратную трассировку лучей, но консоли также поддерживают эту функцию. Напомним, что игра Control получила множество наград в этом году, а главным достижением является награда "Игра года".
Комментарии и отзывы Control
Обзоры:
Обзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлажденияОбзор NZXT Kraken X73 (RL-KRX73-01). Обновленная система водяного охлаждения
Обзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением IntelОбзор Corsair iCUE H115i RGB PRO XT (CW-9060044-WW). Тесты с 10-поколением Intel
Обзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор Fractal Design Prisma AL-12 PWM (FD-FAN-PRI-AL12-PWM-3P). Корпусные вентиляторы с подсветкой
Новости:
EKWB разрабатывает свой первый кулер воздушного охлаждения

На выставке EK Cooling EXPO 2020, компания EKWB показала и подтвердила новый продукт, систему воздушного ...
Cooler Master выпустила белые вентиляторы Halo White MasterFan MF120

Cooler Master добавила в свой ассортимент белую версию вентиляторов Halo White MasterFan MF120. Новый вен...
Thermaltake анонсировала систему ожлаждения для ЦП и ОЗУ Thermaltake Floe RC240/RC360

Thermaltake Floe RC240/RC360 это новый взгляд на охлаждение компонентов системы, а именно процессора и оп...
Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)Обзор видеокарты INNO3D GeForce GTX 1660 SUPER TWIN X2 OC RGB (N166S2-06D6X-1712VA15LB)
Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?Обзор INOI 7 2020. Лучший смартфон лета 2020 года до 5000?
Обзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембранойОбзор 1MORE Single Driver 1M301. Внутриканальные наушники с трехслойной мембраной
Лучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USBЛучшая механическая клавиатура для игр. ASUS ROG Strix Flare (Cherry MX Silent) Black USB
Обзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - RehydratedОбзор SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated
HP Elite c1030 Chromebook Enterprise пол...
HP Elite c1030 Chromebook Enterprise полОфициально представлен ноутбук HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, который оборудован достаточно интере...
Камеру Canon EOS R5 сертифицировали в СШ...
Камеру Canon EOS R5 сертифицировали в СШВсе еще официально не представленная фотокамера Canon EOS R5 прошла сертификацию в Тайване, США, Китае и ...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-п...
За выход Xiaomi Mi Mix 4 отвечает вице-пСетевые источники поделились новой порцией подробностей о смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, выход которого ожида...
Представители IGN проведут событие Summe...
Представители IGN проведут событие SummeПосле отмены мероприятия E3 2020, ассоциация ESA объявила дату мероприятия на следующий год. Компания не ...
Компания Sony урезала скорость интернета...
Компания Sony урезала скорость интернетаКомпания Sony тоже решила урезать скорость загрузки интернета, чтобы уменьшить нагрузку на серверы из-за ...
Дополнение Xenoblade Chronicles Definiti...
Дополнение Xenoblade Chronicles DefinitiНовое дополнение Xenoblade Chronicles Definitive Edition выйдет как и планировалось 29 мая, исключительно...
Выбираем чехол для Huawei Honor 8A...
Выбираем чехол для Huawei Honor 8AМногие пользователи почему-то уверены, что проблемы с царапинами и сколами возникают только у дорогих фла...
Samsung Galaxy M11 получит процессор Qu...
Samsung Galaxy M11 получит процессор QuВ сети опубликовали пресс-рендеры и некоторые характеристики нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy M...
Представлен ноутбук Acer Swift 5 SF514-5...
Представлен ноутбук Acer Swift 5 SF514-5Компания Acer пополнила ассортимент ноутбуков моделью Swift 5 SF514-55, которая построена на платформе In...
Профессиональный ремонт цифровой техники...
Профессиональный ремонт цифровой техникиЛюбая техника имеет свойство ломаться. Это может быть технический брак, долгий срок службы или неправильн...
Стала известна цена компактной камеры So...
Стала известна цена компактной камеры SoСетевые источники раскрыли подробности о компактной камере Sony ZV-1, которая еще не была представлена оф...
PlayStation 5 скоро запустят в производс...
PlayStation 5 скоро запустят в производсНекоторое время назад на просторах интернета появился слух о том, что компания Sony якобы не планирует в ...
Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000Обзор AEROCOOL EARL (4710562751307). Лучшее игровое кресло до 20 000
Обзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебыОбзор Lenovo ThinkBook 13s. Ноутбук для работы и учебы
Обзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторамиОбзор AeroCool Aero Bronze 650W. Недорогой блок питания с японскими конденсаторами
Обзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFCОбзор vivo Y30. Смартфон с квадрокамерой и NFC
Обзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушникиОбзор RHA MA650. Проводные внутриканальные наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor