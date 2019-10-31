Во что поиграть на PlayStation 4? Топ 5 экшн игр с захватывающим сюжетом

2019-10-31, Автор - Марсель Гарипов; [133]
Разработчики современных игр для повышения продаж все чаще делают акцент на игровой процесс, а сюжетную составляющую пытаются максимально упростить. Мы составили подборку из 5 экшн игр для PS 4, которые могут просто покорить вас своей историей, и на ближайшие несколько недель оставить вас без сна.

Grand Theft Auto V

Grand Theft Auto V не нуждается в своем представлении. С выходом первой части в 1997 году она прочно засела в головах геймеров благодаря своему ненадоедающему формату с открытым миром и отсутствием каких-либо рамок. В GTA V сюжетная линия ведется от лица сразу трех персонажей, между которыми можно переключиться в любое время. У каждого героя своя история, характер, привычки, которые и подталкивают их на различные поступки.

Несмотря на то, что игра вышла достаточно давно, для онлайн режима постоянно выходят интересные обновления, привносящие что-то новое. Если по каким-то причинам данной игры до сих пор нет в вашей коллекции, то самое время это исправить, тем более сейчас действует хорошая скидка.

Цена: 1 999 899 рублей (Купить в PlayStation Store)

Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition

В Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition действия проходят в 1899 году, когда силы различных группировок постепенно увядают, и на на место личного авторитета приходит буква закона. Банда Датча Ван дер Линде не готова мириться с этой ситуацией, и вы в лице главного героя Артура Моргана для обеспечения свободы будете устраивать грабежи, налеты на поезда, а также скрываться от федеральных агентов и охотников за головами.

В игре представлен открытый мир с точно переданной красотой девственно чистой природы старой Америки. RDR 2 действительно очень реалистична и в ней, к примеру, нужно сделать за тем, чтобы одежда на герое была одета по погоде, а во время езды на лошади по неосторожности можно легко упасть. Кстати на всей территории обитает целых 200 видов животных.

Red Dead Redemption 2 уже успела собрать высокие награды от критиков и может встать в один ряд с такими шедеврами, как Ведьмак 3 и The Last Of Us, Horizon Zero Dawn и. тд.



Цена: 5 899 2 599 рублей (Купить в PlayStation Store)

God of War

Данная часть God of War была существенно переработана. Теперь можно прокачивать свои навыки очками умения и искать ресурсы для крафта. В игре появился и второй персонаж — сын главного героя Атрей. До этого Кратоса показывали, как большого сгустка тестостерона без каких-либо чувств. Но благодаря взаимодействию с ребенком, в герое впервые раскрываются его чувства, характер. В God of War очень грамотно проработаны все диалоги, а во время боя каждый наносимый удар оружием, четко ощущается благодаря виброотлику на геймпаде.



Цена: 1 349 рублей (Купить в PlayStation Store)

Marvel's Человек-паук

Marvel's Человек-паук по своей концепции похож на Grand Theft Auto с тем же открытым миром и безграничными возможностями. По своей атмосфере город достаточно живой, все люди куда-то спешат, общаются между собой, а при виде Человека Паука дают ему кулачок или просят сделать селфи. Отдельным видом удовольствия является перемещение из точки А в точку Б при помощи паутины. Данный процесс настолько хорошо передан, что нет никакого желания использовать быстрое перемещение. В игре присутствует обширная система ведения боя с большим списком различный ударов, приемов, которые также сопровождаются различными эффектами и красивыми кинематографичными сценами.

Сам сюжет тоже хорош, и для его понимания не придется дополнительно изучать материалы на википедии или пересматривать фильмы. Все его ответвления доведены до логического конца, а второстепенные герои поданы с грамотной озвучкой, что добавляют больше атмосферности.



Цена:2 599 рублей (Купить в PlayStation Store)

Жизнь после (Days Gone)

В «Жизнь после» действия развиваются в США после глобальной эпидемии вируса, который превратил большинство людей в опасных фриков. Главный герой Дикон Сент-Джон в прошлом был участником байкерской банды «Бешеные псы», но после недавних событий стал наемником. В большом открытом мире герой на своем пути вы будете встречать заброшенные города полных фриков, ловушки на дорогах, баррикады у тоннелей и диких животных. Перемещение на байке осуществляется по реалистичной природной местности с красивыми ландшафтами и сменой погоды.

Сюжет игры цепляет с первой же минуты и держит в напряжении до самого конца, как хороший блокбастер.



Цена: 4 499 рублей (Купить в PlayStation Store)

Комментарии и отзывы
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